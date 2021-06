Barão Fladgate reabre com vista sobre o Porto

Nas caves de vinho do Porto Taylor's, em Vila Nova de Gaia, o restaurante está de volta com menu executivo ao almoço e uma carta mais complexa ao jantar.

Com um enquadramento único nas caves de vinho do Porto e uma vista sobre o rio Douro e o centro histórico do Porto, o Barão Fladgate oferece uma interpretação contemporânea da cozinha tradicional com ingredientes frescos locais e um toque internacional. Após algum tempo encerrado, o restaurante reabriu as portas a 14 de Junho, com um menu executivo para o almoço e uma proposta mais complexa para o jantar – tudo com a assinatura do chef Ricardo Cardoso.

O menu de almoço (30€) está disponível de segunda a sexta-feira e inclui entrada, prato principal, sobremesa e copo de vinho. Ao jantar, pode escolher pratos de peixe como o robalo com gamba selvagem, cevadotto de ostra da Foz do Arelho, mexilhão e molho verde, alface, espuma de água do mar e tinta de choco (30€). Nas carnes, o ossobuco é cozinhado a baixa temperatura e faz par com duxelles sauce, nabos, cebola em hibisco, milho braseado, tatsoi, lâminas de beterraba riesling, agulhas de ouro em tempura e capuchinhas (24€).

© DR Restaurante Barão Fladgate

O Menu Taylor’s (54€) é composto por couvert, entrada, prato principal e sobremesa, tudo harmonizado com vinhos do Porto seleccionados. Há também menu infantil (15€) e opções vegetarianas como o red curry com tofu, gengibre, pão naan, legumes bio e arroz thai (18€) e a couve-flor grelhada com chimichurri, alho negro, cremoso de alcachofra, lâminas de beterraba, amêndoa do Douro e chicória em vinagrete (16€).

Rua do Choupelo, 250 (Vila Nova de Gaia). 22 377 2951. Seg-Sex 12.30-15.00, 19.00-22.00.

+ Taylor's lança versão em lata do Porto Tónico

+ As caves de vinho do Porto que tem de conhecer

+ Entrevista a Adrian Bridge, CEO da Taylor's: “Se tiras a videira do vale do Douro, não há nada lá"

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal