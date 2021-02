Bibliotecas Municipais do Porto lançam curso online sobre o trabalho de Álvaro Siza Vieira

Álvaro Siza Vieira é um dos arquitectos mais admirados de Portugal. Se quiser conhecer melhor o seu trabalho, vai gostar de saber que vai ser realizado um curso, intitulado "A arquitectura de Álvaro Siza: textos, projectos e obras", que vai explicar, a fundo, as obras que desenhou.

A base para estas quatro apresentações são projectos não realizados, escritos, entrevistas e outros textos redigidos por Siza Vieira ao longo da sua carreira profissional. Todas as sessões acontecem online e são da responsabilidade de Carlos Machado, professor do Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo, na FAUP - Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, que irá fazer uma reflexão crítica sobre diferentes projectos arquitectónicos do vencedor do prémio Pritzker.

Pode contar com sessões nos dias 4, 11, 18 e 25 de Fevereiro, sempre das 18.00 às 20.00. O curso é de inscrição obrigatória, cujo prazo termina na terça-feira, e tem um custo de 7€ ou de 3€, para utilizadores das Bibliotecas Municipais do Porto.

