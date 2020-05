Bienal de Cerveira com novas datas e novo formato

Tendo em conta o surto de Covid-19 que enfrentamos, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira tomou a medida preventiva de adiar todos os eventos públicos previstos até 31 de Julho. Também a XXI Bienal de Arte de Cerveira, que deveria acontecer entre 10 de Julho e 13 de Setembro, foi reagendada para decorrer entre 1 de Agosto e 31 de Dezembro.

A organização revelou ainda em comunicado que a próxima edição do evento vai realizar-se, pela primeira vez, em “formato duplo”. Além do habitual programa presencial, que será concretizado assim que “as condições epidemiológicas no país o permitam”, será lançada uma plataforma digital para “dar primazia às visitas virtuais”. O evento, que se realiza desde 1978, poderá assim ser visitado a partir de qualquer parte do mundo, reforçando a sua internacionalização.

Este é mais um caso de adaptação e reinvenção em tempo de pandemia. A Fundação Bienal de Arte de Cerveira havia previamente anunciado a criação de um projecto artístico inédito que une arte e literatura à distância, e cujo resultado final será conhecido durante a Bienal.

