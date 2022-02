Biografia de Salgueiro Maia chega aos cinemas antes do 25 de Abril

É no mês da liberdade que se estreia o filme Salgueiro Maia – O Implicado, homenagem de Sérgio Graciano a um dos grandes responsáveis pela Revolução de 1974. As filmagens decorreram durante 2020, mas, tal como tantos outros títulos, a chegada ao grande ecrã foi sendo sucessivamente adiada. Agora, o filme de ficção baseado em factos reais tem finalmente uma data de estreia em sala: 14 de Abril. Tomás Alves interpreta o protagonista.



As campanhas militares em Moçambique e na Guiné-Bissau, a relação com a mulher, Natércia Maia, ou a parentalidade são alguns dos temas presentes no filme. Apesar de ser ficção, Salgueiro Maia – O Implicado é baseado “em factos históricos, relatos pessoais, revelações íntimas, emoções reais de quem acompanhou o capitão ao longo de toda a vida”, lê-se no comunicado da distribuidora Cinemundo. O filme foi também inspirado na investigação de António de Sousa Duarte, antigo jornalista e autor da obra biográfica Salgueiro Maia. Um Homem da Liberdade.

Cinemundo Tomás Alves interpreta Salgueiro Maia no filme de Sérgio Graciano

Com guião de João Lacerda Matos, Salgueiro Maia – O Implicado pretende mostrar quem era o homem por detrás do golpe militar que libertou Portugal da ditadura. Salgueiro Maia comandou a coluna de blindados, vinda de Santarém para Lisboa, que cercou o Quartel do Carmo e acabou na rendição de Marcello Caetano e, consequentemente, na queda do regime. O capitão de Abril é relembrado pelo seu discurso "meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os estados socialistas, os estados capitalistas e o estado a que chegámos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o estado a que chegámos!”, ou pela frase “há alturas em que é preciso desobedecer”.

Cinemundo 'Salgueiro Maia –O Implicado' chega às salas de cinema a 14 de Abril deste ano

Além de Tomás Alves, encarregue de vestir a pele do militar natural de Castelo de Vide, o elenco conta ainda com nomes como Filipa Areosa, Frederico Barata, Catarina Wallenstein e José Condessa.



Produzido pela Sky Dreams Entertainment e com co-produção da colombiana 11:11 Films & TV, Salgueiro Maia – O Implicado conta com distribuição da Cinemundo e com os apoios da RTP, PIC/ICA/Turismo de Portugal e Câmara Municipal de Lisboa. A biopic chega aos cinemas portugueses a 14 de Abril deste ano. Ainda não são conhecidos detalhes sobre sessões e horários.

