Bloom cria colecção especial e artesanal para o Natal

A época natalícia é a melhor do ano para quem gosta de decoração de interiores. Para a celebrar, a Bloom – marca portuguesa fundada por Margarida Botelho, especializada em flower design – lançou uma colecção de Natal, que inclui arranjos, coroas e até pinheiros.

"Todas as propostas para este Natal – desde os ramos de flores mais simples às elegantes peças decorativas da recém-lançada marca Bloomina – foram desenhadas e desenvolvidas integralmente à mão pela equipa Bloom. Procurámos reinterpretar os clássicos da decoração natalícia com um toque moderno e fresco, algo que se estende desde a paleta de cores – dominada pelo verde e o vermelho, opções mais tradicionais, o salmão, o bordô e o cor-de-rosa – às texturas, sobretudo mais rústicas", explica a fundadora da marca, em comunicado.

À venda encontra o tronco com madeira natural e pinheiro nórdico (a partir de 60€) e diferentes arranjos em jarras Bloomina com crisântemos (a partir de 40€), rosas vermelhas (a partir de 50€) e os incontornáveis resineiros com musgo natural e detalhes de pimenta vermelha (a partir de 25€). A isto juntam-se as tradicionais coroas (a partir de 30€ e 50€) e os pinheiros de Natal (a partir de 25€), disponíveis em diferentes versões.

Está tudo disponível na loja online. Durante esta altura, a marca vai reforçar o serviço de entregas personalizadas, em mãos, num raio de 2 km a partir de qualquer uma das suas lojas – no Campo Alegre, na Foz, mas também em Braga. Será também possível receber os produtos através de estafeta para o Grande Porto, Braga, Guimarães e Lisboa (excepto flores frescas).

