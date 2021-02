Boa-Bao celebra Ano Novo Chinês com menu especial

As novidades estão disponíveis para take-away ou entrega entre os dias 4 e 12 de Fevereiro. Os pratos podem ser provados em separado ou no menu de degustação.

Apesar de 2021 ser um ano diferente, o Boa-Bao mantém a tradição de celebrar o Ano Novo Chinês, que se assinala a 12 de Fevereiro. Desta vez, directamente em casa dos clientes, com um menu especial disponível para take-away ou entrega ao domicílio, através do serviço Uber Eats.

O menu em honra do ano do Boi de Metal vai ser preparado nos restaurantes do Porto e de Lisboa por um período limitado, entre os dias 4 e 12 de Fevereiro. Os pratos podem ser provados em separado ou no menu de degustação, com o valor de 29€.

Para entrada, há dim sum de porco e cebolinho com vinagre negro chinês (9€) e dim sum de tofu com molho de soja agridoce (7,50€). Para prato principal (16,50€), a proposta é a barriga de porco frita duas vezes com pak choy, brócolos chineses e cogumelos shiitake, acompanhada de arroz de jasmim. A refeição é concluída com dumplings de sésamo preto (6,50€).

© Boa-Bao Dim Sum de porco e cebolinho

Neste momento, o Boa-Bao funciona com take-away e entrega (através da Uber Eats), à quinta e sexta-feira das 19.00 às 22.30, e sábado e domingo no horário das 12.00-15.00 e 19.00-22.30. Para o take-away, pode encomendar através do número 910 043 030, com recolha no restaurante na Rua da Picaria.

