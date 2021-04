Boa-Bao já está de portas abertas com novos pratos indonésios

Tanto no restaurante do Porto, como no de Lisboa, há seis novos pratos para provar.

Novos pratos do Boa-Bao

A reabertura da zona interior dos restaurantes pan-asiáticos Boa-Bao, no Porto e em Lisboa, traz consigo novidades: seis novos pratos que convidam a explorar a Indonésia.

Entre as novas opções, vai encontrar uma entrada, duas saladas, dois pratos principais e uma sobremesa. Para começar há Saté Udang (9€), uma entrada de camarões salteados ao estilo balinês, feita com ingredientes como gengibre, açafrão, galanga e pimenta, e servida em duas espetadas com molho de amendoim.

Nas saladas, pode contar com a Gado Gado (10,50€), com batata, ovo, tofu e um molho típico de amendoim, e a Ulang Ulang (12,50€), pensada para os amantes de picante. Tem frango, coco tostado e é condimentada com uma mistura bumbu e molho picante de malagueta sambal.

© DR Rendag

Quando chegar a hora do prato principal, pode pedir Rendag, um estufado indonésio que fica a cozinhar num molho aromático de leite de coco, temperado com bumbu, erva-príncipe, gengibre, cardamomo, anis estrelado e canela. Está disponível em duas versões: a de carne de vaca (17€) e a de camarão (17,50€), ambas acompanhadas com arroz ao vapor e vegetais.

Para terminar a refeição, foi introduzida no menu a Dadar Gulung (6,50€), uma sobremesa composta por panquecas de coco e pandan, enroladas no formato de um crepe e recheadas com uma pasta de coco torrado e açúcar de palma, acompanhada de um sorvete de coco.

Além destes novos pratos, também vão regressar à carta alguns clássicos populares do restaurante, como o bao de barriga de porco com hoisin e pickles de vegetais e o robalo ao vapor com lima, malagueta, alho e pak-choi.

