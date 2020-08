BOP: três andares de comida e bebida ao estilo americano

Desde a semana passada que o BOP tem uma nova morada. A escassos metros do espaço na Rua da Firmeza, onde se popularizou pela comida ao estilo americano, pelo café e os vinis, agora instalou-se numa antiga loja de azulejos com três pisos na Rua do Bolhão.

Em cada andar, um espaço distinto. No piso térreo, com entrada pela rua principal, fica a cafetaria, que abre logo às 08.00. No de cima, o restaurante, o único sítio onde se servem os pratos quentes, fazem-se almoços ao fim-de-semana e jantares ao sábado e durante a semana. O andar de baixo é "uma réplica do antigo BOP", como explica o proprietário Filipe Ribeiro, onde pode começar a pedir a partir das 12.00. Aqui há hambúrgueres, cocktails e uma pequena esplanada, com entrada também pelo Pátio do Bolhão.

Na carta continuam a brilhar os burgers – agora smash burgers, prensados na chapa e com um sabor mais marcante (a partir de 4,95€) e a comida de bar, como os nachos cabron (11€), as chicken wings (4,90€) ou os nuggets (5€).

Dentro dos pratos quentes, há muito para provar: costela de porco fumada e salteada em pipoca de camarão (14€), frango frito com waffle e xarope de ácer (12€), salmão curado em limão, grelhado e terminado com funcho e hortelã (13€) e batata doce assada, gratinada com legumes frescos e queijo vegan (9€) são algumas das opções.

Mas as novidades não ficam por aqui: Rita Almeida assina os cocktails de autor (9€) e Hugo Ferraz e Sofia Lemos da Costa, do extinto Chá das Cinco, são, respectivamente, head barista e chefe de pastelaria. Sim, isso significa que a montra vai estar todos os dias recheada de coisas boas (e sempre com alternativas vegan) como s’mores cup, banana pudding (ambos a 4€), bolos à fatia, como o red velvet ou o de chocolate e manteiga de amendoim (3,80€) ou brownies (3€).

