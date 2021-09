Braga vai ganhar um novo festival de música este ano

Kodaline, Zara Larsson, James Bay e De La Soul são alguns dos nomes que actuam no festival Authentica, no Altice Forum Braga, em Dezembro. Os bilhetes já estão à venda.

Depois de um ano e meio de concertos adiados e cancelados, há uma luz ao fundo do túnel em Braga. A cidade minhota vai estrear em Dezembro um novo formato de festival de música. Nos dias 10 e 11 de Dezembro, o Authentica vai transformar o edifício e a envolvente do Altice Forum Braga num recinto festivaleiro, com um cartaz preenchido com 30 nomes internacionais e nacionais, de géneros como a pop, o hip-hop, o rock e a electrónica.

A promotora Malpevent apresentou esta terça-feira o alinhamento, que inclui os Kodaline, Rag'n'Bone Man, James Bay, Zara Larsson, Nothing But Thieves, De La Soul, Luísa Sonza, assim como um conjunto de nomes nacionais, como Dino D’Santigo, Mundo Segundo & Sam The Kid, ProfJam e Jimmy P, entre outros. O cartaz vai estar distribuído por quatro palcos: Athentica, Urban, Auditorium e o Dance Room, com actuações de DJs.

© DR Cartaz do festival Authentica

Os 15 mil metros quadrados do recinto vão permitir acolher 18 mil pessoas por dia. Além da música, haverá uma Wellbeing Zone, dedicada ao bem-estar dos festivaleiros, que terão a oportunidade de fazer tatuagens, de cuidar da barba e do cabelo. Haverá ainda uma Fun Zone, uma área de restauração com variada oferta de street food e uma zona que se manterá surpresa. O passe geral tem o preço de 75€ e os bilhetes diários custam 45€. Nas entradas VIP, os valores sobem para os 80€ por dia ou 150€ por ambos os dias. Os bilhetes já estão à venda online.

O Authentica é "um sonho com cerca de dois anos", explicou Marco Polónio, director geral da Malpevent, na apresentação do evento. "Mesmo com enormes desafios ao longo destes últimos tempos, ouvimos o público que ansiava por um grande festival de Inverno, que juntasse de novo famílias e jovens em torno de música de excelência. É um prazer incrível voltar a receber artistas internacionais em Portugal e juntar a estes o melhor dos artistas nacionais. Vamos celebrar a música, também no inverno."

Altice Forum Braga. 10 e 11 Dezembro. Preços: 45€ (bilhete diário), 75€ (passe geral).

