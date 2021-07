Brewpub Nortada reabre no Porto com oferta de cerveja

No coração do Porto, a casa da Nortada é uma fábrica, um bar e um restaurante, onde pode ver a cerveja artesanal a nascer, entre copos e petiscos. Reabriu a 1 de Julho com mais cervejas à pressão, uma nova carta, um novo horário e serviços de take-away e delivery. Para assinalar a reabertura, a Nortada vai oferecer cerveja aos clientes (até 5 litros por pessoa) que façam reservas para jantar durante esta semana, nos dias 7, 8 e 9 de Julho.

Na carta há petiscos como asas de frango, nachos, batatas fritas, bolinhas de alheira, tábua de enchidos e de queijos, mas também propostas como preguinhos, costelinhas, francesinha, tostas, saladas, ovos rotos, bifes e hambúrgueres. Para sobremesa, pode experimentar o beernofi, bolo de chocolate vegan, cheesecake ou mousse. A carta pode ser consultada online e está também disponível para take-away e delivery, através da Uber Eats.

© DR / Cerveja Nortada

Neste momento, a casa está com as portas abertas de terça a domingo, entre as 17.00 e as 22.30, com lotação reduzida e um espaço mais amplo, facilitando o distanciamento entre mesas e entre pessoas. O serviço ao balcão foi temporariamente interrompido, para evitar que haja clientes de pé e evitar os ajuntamentos nessa zona.

Rua de Sá da Bandeira, 210 (Porto). Ter-Dom 17.00-22.30. Reservas: 22 018 1000

