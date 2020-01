Cabeça de Porco: neste restaurante só se come uma coisa (ou quase vá)

"Este espaço existe na minha cabeça há dez anos", revela Leonel Ribeiro, responsável pelo Cabeça de Porco, um bar e charcutaria onde a carne suína é a protagonista, e que acaba de abrir no centro comercial Sirius, na Boavista.

Para provar há coisas boas, como o torresmo (2,70€), o pão de queijo com linguiça (3,50€/4 unidades), a linguiça com pão de alho, molho chimichurri e farofa (9€), as costelinhas com bbq de goiaba picante (8,50€), e a Opus Guedes, uma sandes que presta homenagem ao boteco Opus, no Rio de Janeiro, famoso pelo pernil com ananás no pão, e à Casa Guedes, servida aqui com pernil, queijo e mostarda de ananás caseira (5€).

©João Saramago

Todos os dias ao almoço, por 5,50€ com bebida, também tem dois pratos à escolha: um vegetariano e um com porco, claro. Também vai querer levar para casa as linguiças (normais ou com queijo coalho), é certo, e os temperos caseiros (molho bbq de goiabada, sal fumado, entre outros), assim como queijos e enchidos de outros produtores, escolhidos a dedo por Leonel.

+ Os melhores pratos principais que comemos em 2019

+ As melhores sobremesas que comemos em 2019

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.