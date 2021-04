CALM-A: a nova colecção cápsula da Vintage For a Cause

© DR / Vintage For a Cause

Desde a sua formação, em 2012, pelas mãos de Helena Antónia, que a Vintage For a Cause se dedica a promover o upcycling e a sustentabilidade. Na mais recente colecção cápsula, baptizada com o nome CALM-A, desacelerar é a palavra de ordem.

Quem desenhou esta colecção foi a jovem designer espanhola Elena Iparraguirre, que no seu currículo conta com uma passagem por uma empresa de comércio justo, em Bombaim, e ainda uma experiência Erasmus no Porto, onde conheceu a marca.

Inspirada na cultura hip-hop da década de 80 e numa viagem ao Egipto, a criadora apostou em silhuetas simples, minimalistas e confortáveis – ideais para os dias de hoje, em que passamos mais tempo em casa.

O resultado são oito peças onde sobressaem cores suaves como o branco, o azul, o rosa e o verde claro. Todos os artigos são produzidos com excedentes têxteis, nomeadamente linho, algodão e poliéster, e costurados por Maria José Rodrigues.

Pode comprar esta colecção no site da Vintage For a Cause e na Cru, no Porto.

