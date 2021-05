Câmara do Porto celebra Dia da Criança com actividades online

O Dia da Criança celebra-se no dia 1 de Junho, mas no fim-de-semana anterior, nos dias 29 e 30 de Maio, a empresa municipal Ágora vai organizar algumas actividades online para os mais novos. Com o tema Presente(s) para o futuro, o objectivo destas acções é "reflectir sobre o lugar da criança, a sua visão e perspectivas, abordando questões como a ecologia, a igualdade, e os direitos humanos e da criança", lê-se no site do município.

As actividades começam no sábado, às 10.00, com um vídeo de abertura. Uma hora depois pode contar com uma aula de ioga para crianças e, para encerrar a manhã, está marcado "Pratos com Histórias", com Saphir Cristal, que vai desvendar “os segredos que encerra a nossa alimentação, contanto as histórias que saltitam com os ingredientes que serão preparados”.

Para a tarde está pensada a oficina ambiental "Natureza a Brincar", onde os miúdos vão ser incentivados a arregaçar as mangas e a criar um amigo imaginário. Já às 15.00 acontece a Hora do Conto, uma leitura e encenação do livro O Lápis Mágico de Malala, de Malala Yousafzai.

No sábado, a Águas e Energia do Porto vai também disponibilizar Experiências no Pavilhão da Água, "uma acção sobre as histórias, as curiosidades e os segredos existentes no ciclo da água". O dia termina com uma oficina do Teatro e Marionetas de Mandrágora, que vai ensinar os miúdos a construir uma "caixa das histórias ensarilhadas".

Domingo começa de uma forma saudável, com um treino em circuito cardiovascular para todos. A hora do almoço é novamente da responsabilidade de Saphir Cristal e o dia continua com oficinas, como "Biodiversidade em casa: Abrir um hotel para insectos" e "Impressão Artesanal", uma actividade das Bibliotecas Municipais.

As "Experiências no Pavilhão da Água" voltam no domingo e logo a seguir dá-se espaço às crianças para explorar a música e os sons em "Bichos na Barriga – Um itinerário sonoro para destravar a língua".

Estão ainda marcadas sessões de cinema, nomeadamente a apresentação das curtas-metragens Nuno e a Sereia, Rosa com Espinhos, Um grão em terra estranha e A violência não, realizadas por alunos do 3.º e 4.º anos nas oficinas de Cinema de Animação do CLIA ANILUPA da Associação de Ludotecas do Porto. As celebrações (e o dia) terminam com outra actividade organizada pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora, as "Histórias com Sombras".

Tudo isto vai ser transmitido na página de Facebook da Ágora, a empresa municipal que organiza as actividades.

