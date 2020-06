Em Caminha, a época balnear começa na quarta-feira, dia 1 de Julho. Nas últimas semanas, a Câmara Municipal tem estado a preparar as quatro praias marítimas do concelho (Moledo, Foz do Minho, Vila Praia de Âncora e Forte do Cão) para este Verão.

Têm estado a fazer trabalhos como acções de limpeza e a instalação de infraestruturas. Este ano há um reforço a vários níveis, nomeadamente em instalações sanitárias e outras estruturas de higiene.

Em Caminha, a praia de Moledo tem a maior lotação autorizada em tempo de pandemia, com uma capacidade até 4500 banhistas. Segue-se Vila Praia de Âncora, com uma capacidade para 2700 pessoas, a praia da Foz do Minho (1600) e a Forte do Cão (500), que este ano recebeu a distinção "ZERO poluição".

