Caminhada com natureza e magusto em Vila Pouca de Aguiar

Os dias já começam a arrefecer, as folhas das árvores dão cor às estradas e já se ouvem as castanhas a estalar. Não há nada melhor do que aproveitar aquilo que de melhor a época tem para nos oferecer e antecipar o São Martinho. Assim sendo, participe na Caminhada Time Off Terras de Aguiar, no dia 9 de Novembro, pelo concelho de Vila Pouca de Aguiar.

Ao longo de 10 quilómetros pelo vale de Aguiar vai poder conhecer parte do património, tradição e cultura desta localidade de Trás-os-Montes. A partida terá início às 09.30 no Castelo Aguiar da Pena, num dos miradouros mais bonitos da região.

O valor de inscrição é de 20€ e inclui um kit energético, almoço, guias e ainda um convívio-magusto no fim do percurso. A inscrição tem de ser feita até dia 31 de Outubro para o email geral@timeoff.pt ou para o 918 813 49.

