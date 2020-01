A Câmara do Porto já abriu o concurso de concepção para a elaboração do projecto de requalificação da Praça da Corujeira e da zona envolvente. A obra, com um custo previsto de 4,4 milhões de euros, “permitirá uma efectiva integração da zona Oriental com a cidade”, segundo a autarquia.

“Melhorar o serviço e as condições de utilização da rede viária municipal e intermunicipal”, assim como “consolidar a Praça da Corujeira como uma centralidade renovada e reforçar a sua integração no sistema de acessos ao centro da cidade a partir da zona Oriental do Porto”, são os objectivos desta empreitada.

A obra possibilitará ainda afirmar a área intervencionada “como um dos principais espaços lúdicos e turísticos da cidade e como um ponto central das novas dinâmicas urbanas do território de Campanhã”.

O concurso, responsabilidade da GO Porto - Empresa Municipal de Gestão e Obras do Porto, vai atribuir cinco prémios de participação (variam entre os 500€ e os 15 mil euros) e aceita propostas até às 17.00 de 29 de Março. Estas devem ser entregues em formato electrónico, na plataforma www.acingov.pt. Na sede da Entidade Adjudicante devem ser apresentados um conjunto de painéis contemplando as peças gráficas previstas nos Termos de Referência, em formato físico. Bom trabalho e boa sorte.

