Casa da Arquitectura assinala três anos com entrada livre e conteúdos online

A Casa da Arquitectura faz três anos e preparou uma festa à medida dos tempos que correm. Entre 17 e 22 de Novembro, vai estar de portas abertas com entrada gratuita e em horários alargados e diferenciados para evitar os aglomerados de pessoas e respeitar as restrições do recolhimento obrigatório. Assim, durante a semana funciona até às 20.00 e, no próximo fim-de-semana, até às 12.30.

Este é um bom pretexto para ver Souto de Moura – Memória, Projectos, Obras, retrospectiva que dá a conhecer os 40 anos de arquitectura de Eduardo Souto de Moura a partir de 40 projectos situados entre 1979 e 2019, construídos ou não. A exposição reúne desenhos, fotografias e documentos nunca antes vistos, integrados no acervo de 8500 peças doado pelo Pritzker 2011 à instituição.

É em torno desta exposição, prolongada até 7 de Março de 2021 devido aos meses de encerramento forçado pela pandemia, que se realizam iniciativas online com transmissão no Facebook e YouTube da Casa da Arquitectura. Na sexta-feira, às 21.00, Eduardo Souto de Moura, Sobrinho Simões e Artur Santos Silva juntam-se na conversa “Da existência”, cuja moderação fica a cargo de Ricardo Jorge Pinto. O debate vai ter tradução simultânea em língua gestual portuguesa.

Os conteúdos digitais incluem, também, uma série de pequenos filmes sobre algumas obras presentes na exposição de Souto de Moura, apresentadas por Nuno Graça Moura, que assina a curadoria com Francesco Dal Co, e “Arquistruturas”, uma oficina para crianças e famílias que será dada online. As famílias que decidirem visitar a Casa presencialmente podem dirigir-se à Bilheteira para levantar gratuitamente o kit da oficina “Paredes Elásticas”, indicado para crianças dos três aos 12 anos.

+ Exposições a não perder no Porto

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal