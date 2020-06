Casa da Arquitectura promove visitas guiadas gratuitas aos domingos

No domingo passado, a Casa da Arquitectura voltou a disponibilizar visitas gratuitas, orientadas pela equipa do serviço educativo, aos domingos de manhã. O próximo encontro está marcado para 28 de Junho, às 11.00, na bilheteira do edifício, mas o melhor é chegar 30 minutos antes para assegurar a entrada. A lotação passa das habituais 30 para 10 pessoas, de acordo com as recomendações de segurança da Direcção-Geral de Saúde.

Pode conhecer a Casa da Arquitectura de duas formas: uma incursão pela história e requalificação do edifício da antiga Real Vinícola, posteriormente convertido no centro de arquitectura que se tornou numa referência na área, ou mergulhar directamente na exposição patente, Souto de Moura — Memória, Projectos, Obras. Esta mostra os 40 anos de prática arquitectónica do Pritzker 2011 através de desenhos, fotografias e documentos cedidos à instituição por Souto de Moura aquando da doação de um acervo de 8500 peças.

A retrospectiva fica na Casa da Arquitectura até 6 de Setembro, mas esta é uma boa oportunidade para aprofundar conhecimentos sobre arquitecto e obra. Se não conseguir bilhete, não se preocupe. Já há sessões marcadas para 5 e 12 de Julho. Além da limitação de lotação do espaço, é obrigatório usar máscara e desinfectar as mãos à entrada.

