Casa da Arquitectura reabre esta terça-feira com entrada gratuita

Em Outubro do ano passado, inaugurou aquela que seria, possivelmente, a exposição mais relevante do ano expositivo 2019/2020 da Casa da Arquitectura. Souto de Moura – Memória, Projectos, Obras passa em revista os 40 anos de arquitectura de Eduardo Souto de Moura através de desenhos, fotografias e documentos cedidos pelo Pritzker 2011 à instituição aquando da doação de um acervo de 8500 peças.

Prevista para abranger um período de quase um ano, estando patente até 6 de Setembro, a exposição viu o seu tempo de vida encurtado devido ao período de confinamento. Contudo, pode ser visitada de novo a partir desta terça-feira, 9 de Junho, com a reabertura da Casa da Arquitectura, que é assinalada com entrada livre durante todo o dia.

Além da retrospectiva de Souto de Moura, o regresso da Casa traz novidades fresquinhas: a inauguração das novas instalações do Serviço Educativo – Espaço Caleidoscópio e descontos na Loja da Casa, que vende peças de design, mobiliário, iluminação, obras gráficas, publicações, vinhos, entre outros produtos.

A cerimónia de reabertura, marcada para as 17.30, contará com a presença da presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, do vice-presidente Fernando Rocha e do director-executivo da Casa da Arquitectura, Nuno Sampaio. De acordo com as normas de segurança recomendadas pela DGS, haverá limitação da lotação do espaço, uso obrigatório de máscara e de desinfecção das mãos à entrada.

+ Leia aqui as edições digitais e gratuitas da Time In Portugal

+ Álvaro Siza projecta novo centro de documentação da Fundação Marques da Silva

+ Visita virtual às obras do restauro do Mercado do Bolhão

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story