Casa das Artes reabre com exposição de Mies van der Rohe

Dona de um bonito jardim e de uma dinâmica programação cultural, a Casa das Artes retomou a actividade esta segunda-feira, com a inauguração da exposição Mies van der Rohe: uma visão de cidade, focada no trabalho do prestigiado arquitecto alemão. Anteriormente apresentada, em Outubro de 2019, na Galleria del Progetto do Politecnico di Milano, foca-se na “fase americana de Mies van der Rohe”, de acordo com a organização.

Nascido em 1886 em Aachen, Alemanha, mudou-se para os Estados Unidos em 1933, ao ver anuladas as possibilidades de concretização e evolução da sua carreira. Mies van der Rohe foi o último director da Bauhaus, forçada a encerrar na sequência das pressões políticas do partido Nazi, que considerava que a reputada escola tinha ideias contrárias às do regime. Por outro lado, o percurso de cerca de 30 anos na arquitectura não foi suficiente para que os alemães aceitassem o seu trabalho, em nada representativo do nacionalismo vigente.

A exposição reflecte a forma como se tornou um dos mais consagrados nomes da arquitectura do século XX, ao lado de vultos como Le Corbusier ou Frank Lloyd Wright. Mies van der Rohe ficou célebre, também, como autor da frase “less is more” (menos é mais), que traduz bem o minimalismo, clareza e sofisticação das suas obras. Mies van der Rohe: uma visão de cidade serve, ainda, de testemunho à sua “a habilidade para conformar lugares públicos na cidade moderna, através da arquitectura e integrando a natureza e a malha urbana preexistentes”. A entrada é livre.

