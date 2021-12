Casa de Chá da Boa Nova é o "melhor restaurante de Portugal" em 2021

Construída sobre as rochas, de mãos dadas com o mar, a Casa de Chá da Boa Nova é um dos projectos mais emblemáticos do arquitecto Álvaro Siza Vieira. Classificada como Monumento Nacional, é um paradigma da inserção da arquitectura na paisagem. Em 2014, o chef Rui Paula abriu aqui um restaurante, com o qual conquistou duas estrelas Michelin, em 2016 e 2019.

Os prémios continuam a chegar a este restaurante em Leça da Palmeira, Matosinhos. Na segunda edição dos World Culinary Awards, um "evento irmão" do World Travel Awards, a Casa de Chá da Boa Nova recebeu o troféu de “Melhor Restaurante de Portugal 2021”. Para esta categoria, estavam também nomeados A Travessa, Basque, Belcanto, Epur, Feitoria, Grenache, Il Gallo d’Oro e Gambrinus. No ano passado, o vencedor nacional foi o restaurante Il Gallo d'Oro, no Funchal.

© Nelson Garrido Casa de Chá da Boa Nova

Os World Culinary Awards procuram "celebrar e premiar a excelência na indústria culinária". A lista final é o resultado dos votos de "profissionais da indústria culinária" e do público em geral. Na lista deste ano há mais dois vencedores nacionais: o Vila Joya, no Algarve, é o campeão mundial na categoria de “Melhor Restaurante de Hotel”, e o Lumi Rooftop, localizado no hotel The Lumiares, em Lisboa, conquistou o galardão de “Melhor Restaurante em Rooftop da Europa”. Consulte aqui a lista completa de vencedores da edição deste ano dos World Culinary Awards.

O chef Rui Paula nasceu no Porto, mas foi em Alijó, no Douro, que desenvolveu o gosto pela cozinha tradicional, com a avó materna. Em 2007 abriu o DOC, em Folgosa, no Douro. Três anos depois o DOP, no Palácio das Artes, na zona histórica do Porto. Em 2014, integrou o júri do Masterchef português e criou um restaurante na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira.

