Casa de Chá da Boa Nova reabre a 19 de Abril

O restaurante do chef Rui Paula, distinguido com duas estrelas Michelin, reabre no mesmo dia que o DOC, no Douro. O DOP, no Porto, já tem a esplanada aberta.

Construída sobre as rochas, de mãos dadas com o mar, a Casa de Chá da Boa Nova é um dos projectos mais emblemáticos do arquitecto Álvaro Siza Vieira. Classificada como Monumento Nacional, é um paradigma da inserção da arquitectura na paisagem. Em 2014, o chef Rui Paula abriu aqui um restaurante, com o qual conquistou duas estrelas Michelin, em 2016 e 2019. O peixe e o marisco são as estrelas da carta, e a vista para o oceano é uma das mais-valias.

A partir de 19 de Abril, vai poder regressar a estes pratos e a esta vista. O restaurante vai estar aberto durante os dias da semana até às 22.00, encerrando ao fim-de-semana. Também a 19 de Abril reabrirá o restaurante DOC, no Douro. No Porto, o DOP continua a funcionar com serviço de take-away e entregas, mas já abriu a esplanada para receber os clientes em casa.

Rui Paula nasceu no Porto, mas foi em Alijó, no Douro, que desenvolveu o gosto pela cozinha tradicional, com a avó materna. Em 2007 abriu o DOC, em Folgosa, no Douro. Três anos depois o DOP, no Palácio das Artes, na zona histórica do Porto. Em 2014, integrou o júri do Masterchef português e criou um restaurante na Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira.

