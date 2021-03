Castelo de Cerveira vai ser um hotel de quatro estrelas

Com 700 anos de história, o antigo Castelo de Vila Nova de Cerveira vai ser recuperado e transformado num hotel de quatro estrelas. As obras arrancam em breve.

O Castelo de Vila Nova de Cerveira é um castelo medieval de estilo gótico, construído em 1320 por ordem do rei D. Dinis. Alberga a antiga Igreja da Misericórdia, a antiga Casa dos Governadores, a cadeia e outros anexos. Está situado no centro de Cerveira, junto à estação ferroviária, com uma vista privilegiada para o rio Minho, na fronteira com a Galiza.

O Castelo foi adaptado a pousada entre 1982 e 2008, mas esteve desde então abandonado. Até que, em 2019, foi adjudicado para recuperação e transformação em boutique hotel de quatro estrelas, no âmbito do programa Revive. O concurso foi ganho pelo empresário Eurico da Fonseca, que desenvolveu o projecto do Palácio de São Bento da Vitória, no Porto.

© Revive / DR

O projecto para o hotel tinha a inauguração agendada para 2021, mas sofreu atrasos devido à actual conjuntura. Ainda não existe uma data possível de abertura, mas a Publituris Hotelaria adianta que as obras de recuperação, orçadas em três milhões de euros, vão arrancar "em breve".

O Castelo de Cerveira Boutique Hotel terá uma oferta de 44 unidades de alojamento, restaurante, bar, piscina aquecida, spa e ginásio. A aposta vai recair também no segmento de eventos, com a disponibilização de várias salas polivalentes e de um business center.