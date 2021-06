Castelo de Paiva ganha rede de percursos pedestres com 120 km

São dez percursos, num total de mais de 120 quilómetros que atravessam mais de 100 pontos de interesse. O projecto PaivaPé é uma nova forma de conhecer o território de Castelo de Paiva e as maravilhas naturais que o circundam, como os quatro rios (Douro, Paiva, Arda e Sardoura) e as quatro serras (S. Domingos, S. Paul, S. Gens e Santo Adrião). Com vários níveis de dificuldade, estas rotas podem ser percorridas com os amigos, a família, sozinho(a) ou com o amigo de quatro patas.

Disponíveis desde 29 de Maio, os trilhos podem ser seguidos a pé ou de bicicleta, estando assinalados com setas azuis e brancas. Em cada uma das antigas nove freguesias de Castelo de Paiva foi sinalizado um percurso circular, a iniciar e terminar na sua Igreja Matriz, com o objectivo de dar a conhecer o melhor de cada freguesia. A estes nove trajectos foi adicionado um percurso extra nas Aldeias de Xisto de Midões e Gondarém, que inicia e termina na sede da associação Centro Sol Nascente. Poderá descobrir as casas em xisto, a actividade agrícola e piscatória, o legado mineiro ou a arte de trabalhar o cobre na região.

O projecto foi idealizado em meados de 2020 pela associação de jovens Centro Sol Nascente, na sequência de outros trabalhos ligados aos trilhos, ao desporto e à valoração do património, e desenvolvido por voluntários do concelho, com conhecimento local abrangente do território. Descubra aqui os dez percursos ao pormenor e descarregue os mapas.

+ Vai nascer a Grande Rota das Montanhas Mágicas

+ A maior ponte pedonal suspensa do mundo já abriu

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal