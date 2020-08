Caves Sandeman e Ferreira com visitas gratuitas aos domingos de manhã

Este é o Verão ideal para turistar na própria cidade e as caves Sandeman e Ferreira, casas de vinho do Porto pertencentes ao grupo Sogrape, têm o convite perfeito para o levar a conhecer o que de melhor se faz no Douro Vinhateiro. Até ao final do Verão, pode visitá-las ao domingo de manhã sem pagar um cêntimo e mergulhar na história do território e da produção de ambas as caves. No final, ainda tem direito a provar dois vinhos do Porto.

A Sandeman disponibiliza esta oferta nos seus dois espaços de enoturismo, as caves em Vila Nova de Gaia e a Quinta do Seixo, no Douro, abertas ao público todos os dias entre as 10.00 e 18.00 e as 10.00 e 18.30, respectivamente. As visitas terminam de cálice na mão em ambiente de cave ou com vista privilegiada para as vinhas, e são limitadas a dez pessoas.

As visitas gratuitas aos domingos são também uma das novidades das caves Ferreira, que reabriram no início de Agosto depois de um projecto de profunda remodelação. As principais alterações incluem espaços novos dedicados a Dona Antónia Adelaide Ferreira, “figura ímpar do Douro Vinhateiro”, ao Douro antigo, mostrado em fotografias e artefactos históricos, e aos Vintage, que permitem testemunhar os mais de 250 anos da marca.

Há, também, “descontos especiais ou pacotes promocionais” para famílias e grupos, segundo comunicado de imprensa, assim como um bilhete único que dá acesso às caves Ferreira e à Fundação de Serralves. O espaço funciona entre as 10.00 e as 18.00 e inclui estacionamento gratuito para as bicicletas. É recomendada a marcação prévia da visita por telefone para 223 740 533 (Sandeman) e 223 746 106 (Ferreira) ou via e-mail para sandeman.visitors@sandeman.com e ferreira.visitors@aaferreira.pt.

