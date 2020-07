Cervejaria Galiza encerra após processo de insolvência

A Cervejaria Galiza, um espaço histórico de restauração e de resistência no Porto, fechou as portas de vez. O administrador de insolvência atribuído ao processo decidiu, em conjunto com os trabalhadores, encerrar o estabelecimento por não haver condições para o manter aberto.

O anúncio foi feito pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte. "A direcção do sindicato lamenta o encerramento da Galiza pois o restaurante é viável, mesmo em tempos de pandemia aguentou-se e os salários foram sempre pagos", refere o comunicado, citado pelo JN.

A Cervejaria Galiza foi fundada a 29 de Julho de 1972 e tornou-se um local de referência no Porto. Em Novembro de 2019, a gerência tentou encerrar o estabelecimento, mas os seus trabalhadores tomaram as rédeas e passaram a gerir o espaço.

Mesmo durante o pico do surto de Covid-19, o estabelecimento retomou actividade, adaptou o serviço e manteve o funcionamento. Em Junho, o Tribunal de Comércio de Gaia declarou a insolvência do espaço – um dos credores reclamava uma dívida de 11.951€, que deveria ser paga no prazo de 30 dias.

