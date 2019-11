Funcionários da Cervejaria Galiza em protesto contra encerramento do espaço

Numa acção de protesto, dez funcionários da Cervejaria Galiza estiveram fechados dentro das instalações do restaurante esta madrugada. Um dos funcionários explicou à Time Out que o protesto começou depois de um colega ter visto uma equipa de mudanças a retirar objectos do espaço às 21.00 desta segunda-feira, altura em que a cervejaria estava encerrada para descanso semanal. Apesar da situação, hoje o restaurante está a funcionar em horário normal.

"Estavam a tentar roubar ou desviar isto tudo. O colega viu pessoal aqui dentro a descarregar coisas, nomeadamente, fogões da cozinha e bebidas", referiu o funcionário João Pedro Santos à agência Lusa. Note-se que esta acção surge numa altura em que a Cervejaria Galiza pode fechar e, assim, há 25 postos de trabalho em risco. No passado sábado 9, a equipa também esteve em greve para protestar contra atrasos no pagamento dos salários.

À Time Out, um dos funcionários descreveu o que se está a passar: "a empresa ia fechar e os funcionários tomaram o comando. Nós continuamos a trabalhar e de momento a situação está a ser tratada pelas organizações sindicais".

O dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, Nuno Coelho disse àquele órgão de comunicação social que este protesto acontece depois da empresa "não ter cumprido o acordo de pagar em Julho o subsídio de Natal, decidido numa reunião no Ministério do Trabalho, nem, depois, em Outubro, como posteriormente ficou combinado". Falou ainda dos vencimentos, que "estão a ser pagos ultimamente em duas ou três parcelas mensais, além de que os salários estão congelados há uma década".

