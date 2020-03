Chegou ao Porto a maior exposição europeia de modelos em peças Lego

A criatividade é a inteligência a divertir-se, como já dizia Einstein, por isso, exercite-a na Expo Peças Lego até dia 24 de Maio. A exposição, na Alfândega do Porto, está de portas abertas todos os dias entre as 10.00 e as 19.00. Lá vai poder ver como a criatividade permitiu transformar os pequenos blocos coloridos em figuras de conhecidos desportistas à escala real, heróis de banda desenhada, nas figuras de smurfs, e até na representação de situações históricas, como a queda do Muro de Berlim e a ida à Lua.

Agarre nos miúdos (e também nos graúdos) e espante-se com mais de 100 modelos em peças Lego. Há referências ao Senhor dos Anéis, castelos do universo da Disney, e um Titanic com 11 metros de comprimento e três de altura, construído com mais de meio milhão de peças.

Conte ainda com exposições interactivas e educativas, entre elas o Mapa da Europa e o Corpo Humano, e um Fun Park onde poderá construir uma peça à sua escolha. Esta exposição já passou por nove países europeus e foi vista por mais de três milhões de pessoas, vai querer ficar de fora? Os bilhetes custam 7,50€ durante a semana e 8,90€ aos fins-de-semana.

