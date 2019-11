Christmas Wine Experience regressa ao The Yeatman este fim-de-semana

No The Yeatman dá-se as boas-vindas à quadra natalícia com o Christmas Wine Experience, um evento que já vai na nona edição. É já no fim-de-semana de 30 de Novembro e 1 de Dezembro que mais de 100 produtores vão apresentar dois dos seus melhores vinhos para o Natal. "A ideia é encontrar os pares perfeitos para acompanhar os pratos típicos da quadra, do tradicional bacalhau ou peru às sobremesas da época", lê-se em comunicado.

A acompanhar os vinhos, conte ainda com uma selecção de enchidos, queijos e provas de azeites portugueses. Além disso, e como já é habitual, haverá também um bazar de Natal onde pode comprar vários produtos artesanais de marcas portuguesas. Acessórios para vinho, peças de autor, sabonetes perfumados ou bombons são algumas das coisas que pode encontrar por lá.

O evento decorre das 15.00 às 19.00 e os bilhetes custam 50€ para um dia ou 75€ para os dois.

+ As caves de vinho do Porto que tem de conhecer

+ Os melhores hotéis no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.