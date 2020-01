Ciclos temáticos de cinema multiplicam-se pela cidade em Janeiro

O ano começa bem para os cinéfilos do Porto. Logo no primeiro mês de 2020, vão ter lugar uma série de ciclos temáticos, com propostas variadas capazes de agradar a todos os gostos e idades, que vão dos clássicos da sétima arte às novidades do grande ecrã. Se ainda não tem planos para se entreter depois do trabalho, temos boas notícias. Hoje, dia 8, pode assistir a Os belos dias de Aranjuez (18.30) e a Nick'smovie - Um acto de amor (22.00), no Teatro Campo Alegre. O bilhete custa 5,50€/sessão. As exibições marcam o fim do ciclo Wim Wenders ao correr do tempo, uma retrospectiva que tem vindo a apresentar, desde Dezembro, 15 cópias digitais restauradas de obras do cineasta alemão.

Hoje assinala-se também o regresso de Passos no Escuro, ciclo de cinema de terror e de culto, no Passos Manuel, que apresenta, ao longo do mês, sempre às 22.00, a trilogia Evil Dead (The Evil Dead no dia 8, Evil Dead 2 - Dead by Dawn no dia 15 e Army of Darkness a 22) de Sam Raimi, e ainda Mutant Blast (dia 29), de Fernando Alle, Os bilhetes têm um custo de 5€.

Já na Casa do Cinema Manoel de Oliveira estão a ser exibidos cinco filmes, escolhidos pelo realizador Eugène Green, na sequência da exposição A Imagem da Palavra, a ele dedicada, que pode ver até 6 de Fevereiro. Um deles já foi projectado, mas ainda vai a tempo de assistir a Conte d'hiver, de Éric Rohmer (dia 10 às 21.30), Braguino, de Clément Cogitor, + Le Parc, de Damien Manivel (dia 11 às 17.00), e Mimosas, de Oliver Laxe (dia 12 às 17.00).

Filmes sobre a memória e a reflexão das várias personagens sobre recordações e as consequências dessas lembranças nas suas vidas é o que pode esperar do ciclo Morangos Silvestres, da Casa das Artes, que arranca com o filme que lhe dá nome, de Ingmar Bergman, esta quinta-feira, dia 9, às 21.30. Até 25 de Janeiro poderá ainda ver obras como Citizen Kane, de Orson Welles, Dor e glória, de Pedro Almodóvar, Se esta rua falasse, de Barry Jenkins, O Intendente Sansho, de Kenji Mizoguchi, e Memórias de ontem, um filme de animação de Isao Takahata. Consulte os horários e preços dos bilhetes aqui.

Dia 15 às 21.30, no Auditório de Serralves, pode ver Paula Rego, Histórias & Segredos, de Nick Willing, que alia um grande arquivo de filmes caseiros e fotografias de família a entrevistas que percorrem 60 anos de vida e imagens da artista a trabalhar no seu estúdio. A sessão será apresentada pelo realizador e fica-lhe por 3€.

