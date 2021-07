Ciclovia que liga Póvoa de Varzim a Famalicão já foi inaugurada

A nova via ciclo-pedonal foi construída no antigo ramal ferroviário que ligava as duas cidades, numa extensão total de 27 quilómetros.

O antigo trajecto ferroviário que ligava a Póvoa de Varzim a Famalicão, encerrado em 1995, pode agora ser percorrido a pé ou de bicicleta, num percurso com rio, árvores, campos, passadiços, hortas e animais. A nova via ciclo-pedonal foi oficialmente inaugurada este sábado, dia 10 de Julho.

A via está equipada com iluminação pública, com sinalética vertical e horizontal, e pavimentada com asfalto e pintura a distinguir os espaços para peões e bicicletas. Com uma extensão de 27 quilómetros e largura de 3,30 metros, o percurso conta com 12 áreas de descanso.

© António Freitas / CMVNF Via ciclo-pedonal que liga Famalicão à Póvoa de Varzim

Se arrancar da Póvoa de Varzim, o percurso começa junto à Estação de Metro e termina no lado Norte da Rua Daniel Rodrigues, em Famalicão. Como se trata de uma antiga linha ferroviária, o trajecto é quase sempre plano, sem declives acentuados e com curvas suaves.

© António Freitas / CMVNF Via ciclo-pedonal que liga Famalicão à Póvoa de Varzim

O perfil, desenho, largura e equipamentos da via resultam do trabalho de cooperação técnica entre os dois municípios. Cada município promoveu a execução da empreitada no seu concelho, tendo por base de partida o mesmo projecto. A obra teve um custo total de 4.333.644,27 euros e beneficiou de um co-financiamento FEDER no âmbito do Programa Operacional Norte 2020, no valor de 3.683.598,63 euros.

© António Freitas / CMVNF A via está pavimentada com asfalto e pintura a distinguir os espaços para peões e bicicletas

A Linha da Póvoa chegou a Famalicão em 1881, com circulação de mercadorias e passageiros. Após ser desactivada em 1995, as autarquias de Vila Nova de Famalicão e da Póvoa de Varzim celebraram um protocolo para reconverter a antiga linha ferroviária num espaço de lazer e desporto.

