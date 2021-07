Gaia ganha rede de percursos pedestres entre o rio e o mar

A nova Rota da Água vai percorrer a beleza natural do concelho de Vila Nova de Gaia em sete percursos, seguindo os caminhos dos rios e do mar.

Está a nascer em Vila Nova de Gaia um novo projecto que quer dar a conhecer o concelho através dos vários cursos de água que o atravessam, desde a costa até ao interior. No total, serão sete percursos que, com suporte multimédia, vão despertar novas formas de olhar para Gaia, tendo a água como guia. O projecto, que é um convite à descoberta da história e da beleza natural do concelho, foi apresentado esta quinta-feira.

A Rota da Água, sob a alçada da empresa municipal Águas de Gaia, é "um grande centro de educação ambiental, um museu ao ar livre, onde foram criadas rotas (serão sete no total) pelo concelho, com um elemento central: a água", lê-se no site da Câmara Municipal.

© Água de Gaia, EM, SA

Através de um smartphone, poderá percorrer a pé ou de bicicleta vários locais do concelho (a partir de QR Code), ficando a conhecer melhor pontos de interesse como a capela do Senhor da Pedra, o Geossítio de Lavadores, as pontes e os rios, entre outros.

A utilização pode ser livre (através de um áudio-guia) ou com visita guiada – neste caso, basta inscrever-se no Centro de Educação Ambiental e escolher o dia para fazer o percurso a partir de veículos de mobilidade suave e com técnicos especializados. Se quiser fazer a rota de bicicleta eléctrica ou de tuk-tuk, pode marcar gratuitamente através do número 22 753 9676, de segunda a sexta-feira (09.00-13.00 e 14.00-17.00).

© Águas de Gaia, EM, SA

"Seguimos a lógica daquilo que a pandemia nos ensinou. Hoje procuramos espaços ao ar livre, contacto com a natureza. (...) Construímos este produto que congrega toda a informação que, até agora, estava dispersa”, explica Miguel Lemos, administrador executivo da Águas de Gaia, acrescentando tratar-se do "maior museu da água e centro de educação ambiental de Portugal”.

Para já, os percursos estão disponíveis em português, inglês e espanhol. Siga o projecto no site oficial, no Facebook ou no Instagram.

