Cinanima disponibiliza 21 filmes online

Para ajudar no combate ao aborrecimento e apatia que a quarentena pode causar em miúdos e graúdos, o Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho criou um canal aberto na plataforma Vimeo, no qual encontra 21 curtas-metragens ideais para ver em família.

A iniciativa, contudo, não visa apenas entreter. “Sensibilizar e cativar as crianças e jovens para as artes, desenvolver o seu sentido crítico, criar forma de diálogo em casa e partilhar histórias, sempre no desenvolvimento da sua literacia fílmica”, são também objectivos, de acordo com o site do festival.

As obras a que pode assistir foram realizadas na sequência do projecto Crianças Prime1rº, parte integrante do Serviço Educativo do Cinanima desde 2015, e contam com a participação de 442 crianças das escolas do primeiro ciclo dos concelhos de Espinho e Ovar.

