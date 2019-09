Cinco coisas que não sabe sobre o PortoBay Flores, o novo hotel cinco estrelas da cidade

O novo hotel cinco estrelas da cidade fica na Rua das Flores, chama-se PortoBay Flores e tem 66 quartos espalhados por dois edifícios. Mas há mais coisas que tem que saber sobre ele. Ei-las:

1. O edifício principal é um palacete do século XVI

Os quartos estão espalhados por dois edifícios, um mais moderno e construído de raiz, e outro mais clássico, um palacete com 500 anos, do qual foram preservados alguns elementos, como as portas de madeira, as varandas em ferro forjado, a imponente escadaria e um forno.

2. Há uma capela de Nicolau Nasoni no interior

Entre o palacete e o novo edifício há um pátio com uma pequena capela, cuja autoria é atribuída ao italiano Nicolau Nasoni, artista responsável por alguns edifícios emblemáticos na cidade, como a Torre dos Clérigos, onde está sepultado.

3. O Bar Maias faz referência à última família a habitar o palacete

À entrada do hotel, do lado direito, fica o Bar dos Maias e o nome é uma homenagem à última família que habitou o palacete. É lá que pode provar cocktails como o Maias Punch, com gin, Campari, toranja, menta e água tónica, ou O Lusitano, com rum, Cognac, romã, laranja, agave e claras (ambos a 12€).

4. Os produtos portugueses estão na base da carta do Bistrô Flores

O restaurante do hotel, comandado pelo chef Nuno Miguel, e aberto também a não hóspedes, tem nos produtos portugueses a base da carta. Pode provar o queijo de Azeitão assado no forno com broa de Avintes (10€), o polvo assado com puré de batata doce e citrinos (22€) e, à sobremesa, o abacaxi com calda de baunilha que vê na foto (8,50€).

5. No spa não faltam salas de tratamento, mas também há um ginásio

No spa do hotel, o Mandalay Spa, há três salas de tratamento (com terapias do Sudeste Asiático e baseadas na medicina indiana e tailandesa), sauna, banho turco e um ginásio. A piscina interior tem uma janela com uma vista incrível.

