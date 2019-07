Dez é o número de filmes que vai poder ver, gratuitamente e ao ar livre, na 20.ª edição do Cinema Fora do Sítio, uma co-organização da Fundação Inatel e da Câmara do Porto.

As sessões decorrem todas as sextas-feiras e sábados de Agosto, em diferentes espaços da cidade, entre eles os Jardins do Palácio de Cristal, o Jardim de Liège (Batalha), o Jardim de Arca D'Água, o Parque da Pasteleira, o Largo do Amor de Perdição e o Jardim das Sobreiras (Foz do Douro), entre outros.

O ciclo arranca a 2 de Agosto às 22.00, no Jardim das Sobreiras, com o novo filme da Disney, Dumbo, de Tim Burton. Assim Nasce Uma Estrela, O Professor e o Louco, Detective Pikachu e o novo X-Men: Fénix Negra também fazem parte do programa. Para os mais pequenos, aponte na agenda as datas de A Grande Viagem (9 de Agosto), Como Treinares o Teu Dragão 3 (16 de Agosto) e Capitão Sharky (30 de Agosto).

A entrada é livre e há 400 lugares sentados em cada sessão, ocupados por ordem de chegada. Como é habitual, as crianças têm um espaço próprio à frente da plateia, com puffs e almofadões, e antes de cada sessão há tempo para pinturas faciais gratuitas e distribuição de gelados.

Programa

Sexta-feira, 2

Dumbo, Jardim das Sobreiras

Sábado, 3

Assim Nasce Uma Estrela, Alameda das Fontainhas (Ramalde)

Sexta-feira, 9

A Grande Viagem, Jardins do Palácio de Cristal

Sábado, 10

Juntos para Sempre 2, Largo da Estação de Campanhã

Sexta-feira, 16

Como Treinares o teu Dragão, Jardim de Sarah Afonso (Ramalde)

Sábado, 17

O Professor e o Louco, Jardim de Liège

Sexta-feira, 23

Detective Pikachu, Jardim de Arca D'Água

Sábado, 24

O Intruso, Largo de Santo Ildefonso

Sexta-feira, 30

O Capitão Sharky, Parque da Pasteleira

Sábado, 31

X-Men: Fénix Negra, Largo do amor de Perdição

Cinema Fora do Sítio. Sextas e sábados, de 2 a 31 de Agosto, às 22.00.

