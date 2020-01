Cinema Trindade assinala três anos com várias antestreias

Em 2017, o Cinema Trindade devolveu a programação regular à cidade após 16 anos de portas fechadas e, para assinalar o terceiro aniversário da sua reabertura, preparou 12 dias de cinema para todos os gostos, com várias antestreias exclusivas.

A festa arranca com a antestreia de A Vida Invisível (2019), de Karim Aïnouz, na quarta 5, às 21.30. O filme, que foi premiado no Festival de Cannes em 2019, passa-se no Rio de Janeiro dos anos 1950. A história de duas irmãs inseparáveis que vivem limitadas pelo conservadorismo dos pais e que são forçadas a separar-se, perseguindo os seus sonhos sozinhas, conta com a interpretação de nomes como Carol Duarte, Fernanda Montenegro ou Gregório Duvivier.

Estão programadas, também, antestreias como Chico: Artista Brasileiro, de Miguel Faria Jr., Matthias e Maxime, de Xavier Dolan, Os Miseráveis, de Ladj Ly ou Retrato de Uma Rapariga em Chamas, de Céline Sciamma, entre outras sessões de cinema vindo dos quatro cantos do mundo.

O encerramento das celebrações está marcado para domingo 16, às 21.45, com J.T. LeRoy, de Justin Kelly. Protagonizado por Kristen Stewart e Laura Dern, o filme conta a história verídica de Savannah Knoop, que durante seis anos fingiu ser o escritor gender fluid J.T. LeRoy, pseudónimo criado pela cunhada, Laura Albert. A longa-metragem integrou a selecção oficial do TIFF - Festival Internacional de Cinema de Toronto. A programação completa pode ser consultada aqui.

+ IndieJúnior Allianz: o festival de cinema para os mais pequenos está de volta para a quarta edição

+ Sete filmes a não perder este mês

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.