IndieJúnior Allianz: o festival de cinema para os mais pequenos está de volta para a quarta edição

O Porto serve de cais de embarque a uma série de viagens que vão acontecer, entre 28 de Janeiro e 2 de Fevereiro, a propósito do regresso da quarta edição do IndieJúnior Allianz. Na hora do check-in, o Canadá é um dos destinos mais apetecíveis, graças a uma retrospectiva de Norman McLaren, um dos pioneiros da animação e técnica cinematográfica. Do ciclo, que vai ter lugar na Casa das Artes (dia 1 de Fevereiro às 18.00), vale a pena destacar a exibição de Christmas Cracker. Esta fita sem diálogos falados, que recebeu uma nomeação para os Óscares em 1965, “consiste em três segmentos que nos dão uma perspectiva divertida do Natal”.

Na secção “O Meu Primeiro Filme” será possível viajar pelos favoritos de três figuras públicas do Porto. Este ano, a v-logger e rapper Beatriz Gosta, António Preto, director da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, e a realizadora Regina Pessoa vão apresentar, também na Casa das Artes, os filmes que marcaram a sua infância e/ou juventude. O Clube dos Poetas Mortos (dia 30/01, às 21.30), E.T. O Extraterrestre (02/02 às 15.30) e Quimera do Ouro (01/02 às 15.30) foram as películas escolhidas, respectivamente.

“Viagem ao Mundo Animal” volta a fazer parte da programação do festival, com filmes como Ninho, sobre um pássaro do Paraíso, ligeiramente ingénuo, que sai da sua zona de conforto para atrair um parceiro; O Último dia de Outono, no qual os animais da floresta andam a recolher partes de bicicletas abandonadas para construir veículos adaptados ao seu tamanho; e A Extraordinária Viagem de Marona, no qual a protagonista, no final dos seus dias de cão, reflecte sobre aqueles que amou incondicionalmente ao longo de toda a sua vida.

Como é habitual, oficinas, debates e actividades paralelas para as famílias completam o calendário de actividades deste festival de cinema infanto-juvenil. Boas viagens.

