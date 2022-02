Cinema Trindade celebra aniversário com estreias e sessões especiais

O histórico cinema do Porto celebra cinco anos da reabertura. Durante 12 dias, há 38 filmes para ver, incluindo estreias nacionais e sessões com a presença dos realizadores.

Inaugurado em 1913, o Cinema Trindade reabriu as portas à cidade em 2017, depois de mais de uma década fechado, com uma programação que destaca o cinema de autor e independente, sem esquecer os filmes dos grandes estúdios. Para assinalar o quinto aniversário da reabertura, preparou um programa especial de 5 a 16 de Fevereiro, com um total de 38 filmes em 12 dias, incluindo estreias nacionais e sessões especiais com a presença dos realizadores.

O dia de abertura, 5 de Fevereiro, será constituído por três filmes do Porto que percorrem a cidade. Primeiro, às 15.00, Distopia de Tiago Afonso, que acompanha a mudança no tecido social da cidade durante 13 anos, entre demolições, expulsões e realojamentos que afectam a comunidade cigana do Bacelo, a população do Bairro do Aleixo e os vendedores da Feira da Vandoma. Segue-se, às 18.30, A Nossa Terra, o Nosso Altar de André Guiomar, que testemunha as últimas rotinas no quotidiano do Bairro do Aleixo, e, às 22.00, Mar Infinito de Carlos Amaral. As equipas dos filmes marcarão presença no Cinema Trindade para os apresentarem e dialogarem com o público.

O programa vai contar com "uma antevisão exclusiva dos filmes que vão marcar o ano cinematográfico de 2022, através de diferentes geografias e sempre na companhia dos melhores realizadores". Entre eles, estão A Pior Pessoa do Mundo de Joachim Trier (6 Fevereiro), Vortex de Gaspar Noé (15 Fevereiro), Um Verão na Córsega de Pascal Tagnati (14 Fevereiro), Cordeiro de Valdimar Jóhannsson (13 Fevereiro), Um Herói de Asghar Farhadi (12 Fevereiro), Swimming Out Till The Sea Turns Blue de Jia Zhang-Ke (8 Fevereiro) e, em estreia nacional, A Rapariga e a Aranha de Ramon Zürcher e Silvan Zürcher (16 Fevereiro).

No eixo dedicado ao cinema português, propõe-se o cruzamento de filmes novos com o resgate de obras marcantes, como A Criança de Marguerite de Hillerin & Félix Dutilloy-Liégeois (7 Fevereiro), A Arte da Memória de Rodrigo Areias (11 Fevereiro), 28 1/2 de Adriano Mendes (12 Fevereiro) e dois filmes de cineastas portuenses que filmaram fora da cidade: Body Rice de Hugo Vieira da Silva (13 Fevereiro) e E Agora? Lembra-me de Joaquim Pinto (10 Fevereiro).

As sessões "Da Rússia com Amor" vão oferecer, através de três filmes e três realizadores, um "possível olhar sobre o cinema russo contemporâneo, onde temas como o isolamento social, a sexualidade, as tradições culturais e as condições de trabalho se cruzam de forma inusitada". O Brasil estará também em destaque, com um "contraponto entre o arrojo do cinema emergente e o cinema de autores consagrados", num total de sete filmes, entre eles a estreia nacional de Marinheiro das Montanhas de Karim Aïnouz (9 Fevereiro).

Em foco vão estar ainda três filmes da realizadora Miranda July e dois do realizador Yuri Ancarani, destacando-se o mais recente Atlantide (12 Fevereiro), em estreia absoluta em Portugal. Por último, uma maratona: o Cinema Trindade vai exibir A Flor, a ambiciosa epopeia do realizador argentino Mariano Llinás, uma odisseia cinéfila dividida em oito sessões, entre os dias 7 e 16 de Fevereiro. Com 14 horas de duração, o filme conta diferentes histórias exploradas pelo prisma de diferentes géneros cinematográficos – do terror de série B ao suspense de espionagem de escala global, transitando pelo melodrama musical, cinema mudo, ficção científica, cinema experimental, drama de personagens e comédias do absurdo – a preto e branco e a cores, em diferentes níveis de granulação de imagem e texturas.

Cinema Trindade (Porto). 5-16 Fevereiro. Os bilhetes vão estar disponíveis no site oficial.

