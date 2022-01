Antigo Cinema Batalha deverá abrir ao público em Setembro

A reabertura do Cinema Batalha estava prevista para o início deste ano, mas a obra de requalificação deverá estender-se por mais cinco meses. A empreitada geral deverá ficar concluída no princípio do Verão, estando a abertura ao público prevista para o arranque da nova temporada, em Setembro. O histórico edifício, classificado como Monumento de Interesse Público, vai passar a adoptar a nomenclatura Batalha Centro de Cinema e será um equipamento centrado na divulgação de correntes cinematográficas, cultura fílmica e investigação em cinema.

O Batalha apresentava "um elevado estado de degradação, fruto de diversas inundações sofridas no período anterior à consignação", lê-se no portal municipal. A isto juntaram-se os efeitos da pandemia, que continua a afectar o normal desenvolvimento dos trabalhos, explica a empresa GO Porto Gestão e Obras do Porto, com a escassez de matéria-prima, o problema de fornecimento de componentes electrónicas e a redução de mão-de-obra, devido a isolamentos profiláticos.

Recorde-se que o Batalha foi arrendado pela Câmara do Porto por um período de 25 anos – a família Neves Real, proprietária do edifício, não pretendeu vendê-lo. O trabalho de requalificação arrancou em Novembro de 2019, assinado pelo Atelier 15 – dos arquitectos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez – e foi adjudicado por um valor próximo dos quatro milhões de euros. O projecto visou a reformulação e remodelação deste espaço cultural com a reposição das condições originais, mas com trabalhos profundos ao nível da estrutura, superfícies (pavimentos, paredes e tectos) e das coberturas, assim como a instalação de novos equipamentos, acessos e redes.

A conhecida Sala Bebé dará lugar a uma sala polivalente com bar e outras valências sociais. Além da sala principal, com uma capacidade de 341 lugares (187 na plateia, 112 na tribuna e 42 no balcão), foi construída uma sala-estúdio na parte posterior do segundo balcão, com capacidade para 134 pessoas. Foi ainda instalado um elevador, de forma a garantir a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.

+ Mercado do Bolhão reabre no segundo trimestre de 2022

+ Metrobus entre a Boavista e a Foz vai custar 25 milhões de euros

+ Linha de alta velocidade poderá obrigar a nova ponte Porto-Gaia

+ Feira do Livro regressa aos jardins do Palácio de Cristal em Agosto