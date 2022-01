Linha de alta velocidade poderá obrigar a nova ponte Porto-Gaia

Uma nova ponte ferroviária sobre o rio Douro poderá ser necessária para os comboios de alta velocidade pararem na cidade do Porto. Localizada entre a ponte de São João e a ponte rodoviária do Freixo, a nova travessia dará acesso à estação de Campanhã, passando sobre a praia fluvial do Areinho (em Vila Nova de Gaia) e os terrenos da Mota-Engil (no Porto). A obra levará também à expansão subterrânea da estação de Campanhã.

A altura do tabuleiro será abaixo da cota da ponte de São João e acima da cota da ponte do Freixo, garantido que a nova travessia ferroviária fica alinhada com a estação de Campanhã, avança o Dinheiro Vivo, citando fonte da Infraestruturas de Portugal (IP). A nova travessia será necessária "por motivos técnicos", uma vez que no final da ponte de São João, do lado de Gaia, não é possível inserir, totalmente em curva, uma nova linha de alta velocidade.

Acomodar os comboios de alta velocidade vai implicar a ampliação da estação de Campanhã, que terá de ser subterrânea, por causa da construção do terminal intermodal rodoviário e da reconversão do antigo Matadouro. Sob a plataforma, haverá "uma estação abaixo do nível do solo com duas a quatro linhas". No Porto, a estação terminal da alta velocidade será no aeroporto Sá Carneiro, que vai acolher as oficinas de manutenção dos comboios rápidos. A partir de Campanhã, a ligação será feita "em túnel em direcção a norte, curvando depois para Guifões até chegar ao aeroporto".

Recorde-se que já está prevista a construção de duas outras pontes entre o Porto e Gaia. Uma ficará entre as pontes da Arrábida e de Luís I e servirá uma nova linha de metro entre a Casa da Música e Santo Ovídio, ligando o Campo Alegre, no Porto, ao Arrábida Shopping, em Gaia. Nesta ponte vão circular apenas o metro, ciclistas e peões. A outra vai chamar-se D. António Francisco dos Santos e fará a ligação entre a zona de Campanhã, no Porto, à zona de Quebrantões, em Oliveira do Douro, entre as pontes do Freixo e de São João. Servirá para tráfego automóvel, transportes colectivos e meios suaves. Ambas poderão estar concluídas em 2025.

