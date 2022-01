Ana Luísa Amaral é a autora celebrada na edição deste ano da Feira do Livro do Porto, que decorre nos jardins do Palácio de Cristal entre 26 de Agosto e 11 de Setembro.

A Feira do Livro do Porto vai voltar a instalar-se à sombra das tílias dos jardins do Palácio de Cristal, entre os dias 26 de Agosto e 11 de Setembro. Ana Luísa Amaral será a autora celebrada na edição deste ano do festival literário, anuncia a Câmara Municipal do Porto.

"Lisboeta de nascença, lecense e portuense de adopção, é das mais notáveis poetas, tradutoras e académicas portuguesas", descreve o site do município. Com uma extensa e reconhecida obra como poeta, no plano nacional e internacional, foi recentemente galardoada com o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. Notabiliza-se, também, como escritora para o público infanto-juvenil, além de prosseguir uma actividade intensa e comprometida com o estudo da obra de mulheres escritoras.

"O seu feminismo ilustrado, amoroso e visionário, comprova-se não só na preponderância que as figuras femininas, as suas vozes e mundividências milenariamente silenciadas têm na sua poesia, mas, do mesmo modo, no seu percurso académico e como tradutora", acrescenta o portal municipal. Para além de um doutoramento sobre a poesia de Emily Dickinson, as áreas de investigação de Ana Luísa Amaral são Poéticas Comparadas, Estudos Feministas e Estudos Queer. Foi Professora Associada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e integra como membro sénior o Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, que dirigiu por mais de uma década.

Foi responsável pelos projectos Novas Cartas Portuguesas 40 Anos Depois (Dom Quixote, 2014) e New Portuguese Letters to the World (Peter Lang, 2015), e coordenou o projecto internacional financiado pela FCT Novas Cartas Portuguesas 40 anos depois, que envolveu 13 equipas internacionais e mais de 15 países. Actualmente, tem um programa de rádio com Luís Caetano, na Antena 2, chamado “O Som que os Versos Fazem ao Abrir”.

Ana Luísa Amaral junta-se, assim, a um leque de autores homenageados na Feira do Livro, que inclui nomes como Vasco Graça Moura, Agustina Bessa-Luís, Mário Cláudio, Sophia de Mello Breyner Andresen, Leonor de Almeida e Júlio Dinis, homenageado na última edição, com a atribuição de uma tília nos jardins do Palácio de Cristal.

+ As melhores livrarias no Porto

+ As melhores coisas para fazer no Porto esta semana

+ Livraria Poetria já abriu as portas numa nova casa no Porto