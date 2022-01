Livraria Poetria já abriu as portas numa nova casa no Porto

A Poetria nasceu em 2003 com dois grandes amores: a poesia e o teatro. Dedicou-se às suas próprias edições e às artes poéticas de variados autores portugueses, literatura inglesa, poesia brasileira e pequenas editoras, com livros escolhidos a dedo. Com a vitrina virada para a Rua das Oliveiras, era uma livraria pequenina, onde os livros se aconchegavam e encontravam conforto uns nos outros, enquanto nos desafiavam a descobri-los.

Depois de dois anos de luta e resiliência, entre ordens de despejo, propostas de indemnizações, petições públicas e mobilizações cívicas, a Poetria abre agora as portas no número 115 da Rua de Sá de Noronha, a escassos 100 metros da casa anterior. Está num espaço maior, com dois andares, que podem ser preenchidos com ainda mais livros, mas também com eventos como apresentações e debates. A livraria pode ser visitada de segunda a sábado, das 12.00 às 19.00.

© DR A nova casa da livraria Poetria

"Esta é a nova porta da Poetria e de todos os que cá quiserem entrar", anunciam nas redes sociais. "Após algumas semanas de reveses e contratempos, não cabemos em nós de tão felizes. Sim, ainda faltam algumas coisas, como desempacotar e organizar livros, comprar um letreiro, pendurar luzes e um novo vinil para escrevermos poemas, mas as saudades apertam e a ânsia de partilharmos a nova casa da Poetria também."

Recorde-se que, em 2019, os lojistas das Galerias Lumière – onde a Poetria estava instalada – começaram a ser contactados para abandonar o edifício, uma vez que seria convertido em hotel. Os donos da livraria resistiram às ordens de despejo e rejeitaram qualquer indemnização por parte da empresa imobiliária proprietária, por considerarem que o contrato de aluguer ainda seria válido. Em Setembro de 2021, a Câmara Municipal do Porto aprovou por unanimidade a decisão de ceder um imóvel arrendado à livraria durante dois anos, com possibilidade de renovação.

Rua Sá de Noronha, 115 (Porto). 928 129 119. Seg-Sáb 12.00-19.00

