Mercado do Bolhão reabre no segundo trimestre de 2022

As obras de restauro e modernização do Bolhão terminam no final deste ano, mas o mercado só deverá abrir ao público no segundo trimestre de 2022.

No Verão do próximo ano, as portas do renovado Mercado do Bolhão já deverão estar abertas ao público. As obras de restauro e modernização deste ícone da cidade ficam concluídas no final deste ano, mas o mercado só abrirá no segundo trimestre de 2022. Entretanto, o imponente edifício vai retomando o seu antigo esplendor e está praticamente concluída a entrega das chaves aos inquilinos dos estabelecimentos do exterior.

“No primeiro trimestre de 2022, iremos fazer os ensaios e dotar o mercado de todo o equipamento necessário para a actividade, com bancas para os comerciantes, toda a sinalética e material para a abertura. No segundo trimestre poderemos abrir ao público, apesar de ainda não haver uma data definida”, indica Cátia Meirinhos, a administradora executiva da GO Porto, gestora da empreitada, citada no site do município.

“Os comerciantes querem instalar-se no final do primeiro trimestre. Foram eles que nos pediram para não mudar antes, porque nesta altura é quando vendem mais. Há um momento de transição em que eles têm de pegar nas coisas num lado e passar para o outro. O mercado durante uns dias tem de estar fechado, e nesta altura não faria sentido. Este assunto está a ser gerido com eles. Um dos sucessos deste modelo tem sido o diálogo permanente com eles, tentando adequar ao que eles nos dizem”, afirmou Rui Moreira, citado no portal municipal.

O projecto de restauro e modernização do Bolhão, da autoria do arquitecto Nuno Valentim, inclui a remodelação integral da cobertura, o restauro das fachadas, a instalação de aquecimento artificial, acesso directo ao metro e uma cave técnica com acesso para cargas e descargas. A empreitada foi consignada oficialmente a 15 de Maio de 2018.

“Será na mesma um mercado municipal, de frescos e produtos alimentares, e será devolvido à cidade dotado de todas as infra-estruturas que um mercado desta natureza exige. Haverá novos comerciantes no interior e inquilinos no exterior, no âmbito de um concurso público que está a decorrer, e no qual serão atribuídos novos espaços”, acrescenta Cátia Meirinhos, administradora executiva da GO Porto.

