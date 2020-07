Circus Network volta a flirtar com vários artistas nas exposições ‘Summer Fling’

A expressão summer fling refere-se a um romance de curta duração, sem compromissos ou expectativas associadas, que acontece na estação mais quente do ano. Embora quase sempre tenha os dias contados, muitas vezes é inesquecível, premissa que a Circus Network vem concretizando no ciclo de exposições do mesmo nome, que se iniciou em 2018. O programa está de volta no sábado, 4 de Julho, com uma exposição do austríaco HNRX, artista que se foca tanto em murais de grande escala como em formatos menores.

A sua obra, que mistura o surrealismo com elementos cómicos, arranca um programa de cerca de um mês que traz um novo artista à galeria a cada duas semanas. O alinhamento inclui nomes representados pela galeria, como The Caver (18 de Julho), artistas da nova geração de ilustradores e designers saídos recentemente da FBAUP, como Fátima Bravo (1 de Agosto) e criativos de outras latitudes, como o muralista espanhol Taquen (15 de Agosto) ou Rahel Süßkind (29 de Agosto), ilustradora sediada em Berlim que, em 2018, participou na exposição 100 Dollar Bills Y’All.

Também no sábado inaugura The Medicine Show, a primeira exposição individual de Pedro Podre, pintor e ilustrador cujas "pinturas figurativas exploram narrativas sobre a infância, escapismos, identidade e ansiedade do século XXI". Todas as exposições têm entrada livre e o horário de funcionamento, para já reduzido, é de segunda a sábado das 14.00 às 18.00.

