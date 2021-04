Cisca Massala, os molhos e temperos da concorrente de Hell's Kitchen

Em casa, Tânia Semedo, contabilista de profissão, não se costuma aventurar na cozinha. É a mulher Francisca Dias, chef de cozinha e concorrente do programa Hell’s Kitchen, da SIC, que trata do assunto e que, com os seus temperos, “consegue dar a volta aos sabores dos verdes" que tanto lhe custam comer. Depois de reflectir, o casal chegou à conclusão de que poderia “ser engraçado fazer chegar às pessoas estes temperos muito específicos". E assim nasceu a Cisca Massala – um projecto de venda de conservas e temperos caseiros “onde o tradicional português e do mundo se encontram”.

O nome, esse, surgiu do termo carinhoso com que Tânia trata a mulher. O acrescento da palavra ‘massala’ justificou-se, pois diz respeito “à mistura de temperos e de ervas aromáticas” que se encontra no sudeste asiático e que são sempre diferentes, explica Tânia Semedo. Lançado há mês e meio, depois de ter passado pelo crivo dos amigos mais próximos e familiares, estes pós, molhos e conservas “foram pensados para serem utilizados sem a necessidade de acrescentar mais nenhum tempero”.

Cisca Massala

A oferta está dividida em molhos, temperos e conservas. Mostarda caseira com mel (3,50€/110g), hummus com beringela queimada (3,50€/120g) ou molho barbecue caseiro (4€/110g) são alguns dos molhos que tanto podem ser adicionados a um cozinhado ou servir como complemento a qualquer snack.

Os temperos secos como o citrus (3,50€/100g) funcionam bem com peixe ou com aves. Enquanto que o pau para toda a obra (3,50€/100g) “é literalmente o que nome indica”, garante Tânia; o tempero do Raul (4€/100g), em homenagem ao pai de Francisca, é uma pasta elaborada à base de pimento e alho; o massala hot (4,50€/120ml) é a versão de piri-piri caseiro misturado com especiarias, com um equilíbrio de picante e de sabor.

Nas conservas, a oferta aumenta consideravelmente. Há escabeche de coelho (10€/230g), bochechas do inferno (11€/200g), uma conserva de bochechas guisadas com molho coreano, ou ovas de pescada confitada (13€/100g), conservadas em azeite cítrico.

As encomendas podem ser feitas através de e-mail (ciscamassala@gmail.com) ou através da página de Instagram e de Facebook do projecto. Os envios são feitos por CTT para todo o país – em compras superiores a 30€ os portes são grátis, havendo também a possibilidade de entrega em mão na zona de Lisboa.

