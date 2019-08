Club Life Portugal: no novo restaurante saudável do Porto há comida para todos

Comer bem não é comer alface. Comer bem é comer local, de época e funcional. É fazer refeições equilibradas nas doses certas e ir variando a alimentação. E abranger todas as pessoas e todas as formas de comer é a maior filosofia do Club Life Portugal, um café/restaurante que abriu recentemente na Baixa.

O conceito nasceu no Brasil e foi de lá que Maria e Guilherme Iague o trouxeram, juntamente com Marina Araújo, a chef que desenvolve toda a carta do espaço. "Tudo é feito cá. Não trabalhamos com produtos processados", conta.

No café, no piso de cima, tem muito para experimentar: batidos – prove o supper green, com espinafres, ananás, leite de amêndoas, chia e limão (4,90€) –, açaí com granola e fruta (8,50€), ovos do campo mexidos com ghee (2€), tosta com abacate, ovo, queijo creme e molho holandês (5,50€), tapioca de manteiga de amendoim, coco e banana (4,50€) ou os menus de brunch (a partir de 10,30€), que pode pedir a qualquer hora.

As principais refeições servem-se no piso de baixo. Ao almoço há quatro menus entre os 8,50€ e os 9,90€, que incluem entrada (sopa ou side salad), prato (há sempre peixe, carne, frango e vegan) e dois acompanhamentos; e há um outro, a 6,50€, em que o cliente pode compor a sua própria salada.

O menu do jantar também muda todos os dias, apesar do intervalo de preços se manter. Almôndegas de lentilhas com molho de hortelã, bacalhau espiritual, picadinho de carne com ovo e hambúrguer de grão com pasta de abacate em pão de caril são algumas das coisas que pode encontrar por lá. Comer a tortinha de brigadeiro, um best-seller por estas bandas, é tão obrigatório como pagar a conta antes de sair.

+ Novos pratos saudáveis e uma sobremesa especial são as novidades do Noshi

+ Os 20 melhores restaurantes saudáveis no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.