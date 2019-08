Novos pratos saudáveis e uma sobremesa especial são as novidades do Noshi

Agosto chegou com novidades à carta do Noshi Coffee, espaço de comida saudável instalado em plena Baixa da cidade.

O colorido Smoothie Exótico, com leite de amêndoa, framboesa, aveia, bagas goji, banana, ananás, mirtilos, coco ralado, sementes de chia e mel (6€ ou 8€, se o quiser servido num ananás) e a Tosta Mirtyllus, com queijo creme, sementes, mel e mirtilos (5,50€) são duas boas opções para começar o dia.



Já ao almoço, vale a pena provar os Street Tacos, quatro mini tacos de frango pensados para partilhar e servidos com chimichurri de couve e vinagrete de manga (13€). Acompanhe-os com o Green Coffee, com camadas de matcha, leite e café (4€) ou com o Summer Coffee da casa, com água tónica e sumo de laranja (3€).

À sobremesa, peça o Chet Day, uma sobremesa à base de Baileys, gelado artesanal de chocolate e café, chocolate negro derretido, coco ralado, amêndoa crocante e framboesa (6€) que é capaz de lhe estragar um bocado a dieta.



