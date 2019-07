O Largo do Paço, na Casa da Calçada, tem nova carta

Inspirada nas memórias de infância e viagens de Tiago Bonito, a nova carta do Largo do Paço, restaurante estrelado inserido na Casa da Calçada, em Amarante, é também um reflexo da época, já que o chef privilegia os produtos de cada estação.

"O nosso segredo reside no respeito por este receituário tradicional, nos produtos locais e de época, no uso das mais inovadoras técnicas e, claro, na criatividade que colocamos em cada prato", diz.

Há dois menus de degustação — Caminhos, a 110€ e Identidade, a 125€ — com pratos como o carabineiro com abacate, coral e kalamasi (um citrino das Filipinas), o pregado com gamba do Algarve, aipo e molho fumado, o borrego com ervilha, beringela e iogurte e tomate com gin tónico, lima caviar e manjericão. Se preferir, também pode optar por pedir os pratos que mais gosta à la carte.

© DR

