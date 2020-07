Clube de leitura #LeiaMulheres volta em Agosto no Palácio de Cristal

Surgiu em 2015 no Brasil por iniciativa de Juliana Gomes, Juliana Leuenroth e Michelle Henriques e, em 2019, atravessou o Atlântico à boleia de Camila Aldrighi, autora do blog Maracujá Roxo. A premissa do #LeiaMulheres é a mesma nos dois lados do oceano: criar um espaço de diálogo e partilha, informal e gratuito, mediado e frequentado por mulheres.

A partir de livros escritos, também, por mulheres, estimula-se a conversa sobre o feminino e o feminismo, assim como outras questões de género e raça. O clube de leitura está de volta a 22 de Agosto, às 15.00, nos jardins do Palácio de Cristal, para um encontro que será centrado em Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano (2019), de Grada Kilomba, autora negra portuguesa com raízes em São Tomé e Príncipe e Angola.

A artista interdisciplinar e escritora, nascida em Lisboa e radicada em Berlim, aborda a memória, o racismo e o colonialismo, temas que atravessam praticamente toda a sua obra. Este livro afigura-se, portanto, como o trampolim ideal para lançar a discussão e reflexão em torno da discriminação que continua bem presente na nossa sociedade. “Acreditamos que um assunto tão urgente não pode ficar à margem novamente”, reconhece a organização, em publicação sobre o evento.

O evento está aberto a todxs, mas pretende “ouvir e dar lugar de fala para pessoas negras”. O #LeiaMulheres convida as participantes a discutir a sua relação com a obra em questão e a traçar paralelos com as suas próprias experiências. No final, a próxima leitura é decidida com base nos interesses das mulheres presentes. Para ficar a par de todos os encontros do grupo, o melhor é aderir ao grupo de Facebook.

