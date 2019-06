Se passou pelo Moustache Coffee House no último mês deve ter reparado que o espaço sofreu algumas alterações, mas a carta também. E é disso que importa falar.

Para beber, as bebidas de café continuam a ser as estrelas da companhia, mas há novidades como o Golden Latté, com gengibre e curcuma (3,50€) e o Charcoal Latté, com carvão vegetal e sésamo preto (3,80€). A limonada de café (3€) e os cocktails (desde 5€) também são boas alternativas, principalmente para os dias mais quentes.

Quando lhe der a fome, atire-se às opções de brunch, servidas entre as 09.00 e as 14.00, como os Ovos Bénédicte à Portuguesa, com bacalhau fumado caseiro, couve galega crocante e molho holandês, servidos com pão de fermentação natural (8€), as panquecas (2,80€) e a bowl de iogurte com granola caseira, banana e frutos vermelhos (5€).

A partir das 12.00 pode provar as sandes — a de pastrami caseiro de carne bovina arouquesa DOP (8,50€), a de entrecosto confitado em molho bbq com café (8€) e a de (23€) — ou alguns dos petiscos para partilhar. Burrata com pêra com Porto branco (8,50€) e fish and chips de bacalhau (a partir de 9,50€) são boas alternativas.

© João Saramago

